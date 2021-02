Sostiene Vieites

a medida que la preocupación por la economía, con varios sectores asomados al abismo del colapso, sustituye poco a poco al pánico a los zarpazos letales del COVID, con la curva de la tercera ola aplanándose y las vacunas ganando terreno, los analistas afinan sus pronósticos para el año en que deberíamos pasar definitivamente la penosa página de la pandemia. Pongamos el foco en dos buenas noticias, que defienden los expertos de BBVA Research: la primera, ni los rebrotes del coronavirus ni los retrasos en la vacunación impedirán que la economía pise el territorio de la recuperación en el segundo semestre de 2021; la segunda, el tejido productivo gallego disfrutará una reactivación más intensa que la media de España, nada menos que casi dos puntos por encima. Pese a las incertidumbres actuales –el sector turístico da por perdida la Semana Santa, por ejemplo–, el escenario permitirá un razonable optimismo no solo aquí, también en Europa y en todos los países industrializados. Y lo permitirá, además de porque los viales derrotarán al virus más pronto que tarde, porque se mantendrán los estímulos fiscales y las ayudas directas a los sectores más dañados, y porque los tipos de interés no repuntarán a medio plazo. La mala noticia, siempre hay una mala noticia, es que el rebote de la economía española será insuficiente para recuperar los niveles previos a la crisis, y que habrá que esperar hasta 2023. Es en este contexto delicadísimo en el que hay que entender, por una parte, el anuncio de la vicepresidenta Nadia Calviño de que el Gobierno de la nación cambiará la ley para poder conceder ayudas directas a autónomos y empresas en dificultades, y por la otra, la recomendación taxativa del flamante presidente de la patronal gallega: “Hay que ir pensando en un tercer plan de rescate, directamente”. A mayores, avisa Juan Manuel Vieites: “Existe incertidumbre sobre la gestión de los fondos europeos, y Galicia no puede perder la oportunidad de los planes Next Generation”. Y explicita su receta el líder de la CEG: “Necesitamos bajos niveles de burocracia, simplificar y agilizar los trámites administrativos, e incentivos fiscales, económicos y financieros”. Suenan coherentes las reflexiones de Vieites y tiene sentido la hoja de ruta que piden nuestros empresarios para conseguir el doble objetivo de doblegar la pandemia y salvar la economía. Ayudará a la estrategia de la Xunta para conseguir subvenciones de Bruselas, sin duda, que la CEG haya superado la sonrojante etapa de las guerras intestinas con un liderazgo sensato y tranquilo. Y regará los brotes verdes de la economía gallega.