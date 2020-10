Talar los bosques para evitar incendios

COMO LOS CONTAGIOS entre los estudiantes universitarios no han parado de crecer en las últimas semanas, algunos campus han llegado a la brillante solución de suspender las clases presenciales para acabar con el problema. Todo ello pese a que saben de sobra que el problema no reside en las aulas ni en la rutina docente dentro de las facultades, sino precisamente en lo que ocurre fuera de ellas. Es decir, cuando los alumnos se juntan para celebrar todo tipo de reuniones y fiestas privadas en las que, por lo general, reinan la relajación y la falta de control por celebrarse en pisos a los que la Policía no tiene acceso si no es con orden judicial. En las últimas semanas, desde antes incluso de que arrancase el curso universitario, las Fuerzas de Seguridad han tenido que intervenir en muchas decenas de viviendas en las que se estaban celebrando ruidosas juergas protagonizadas por estudiantes muy pocos respetuosos con las restricciones impuestas por la pandemia sanitaria y con el descanso ajeno, derecho, pero el único castigo que recibirán los bullangueros de turno es una multa de doscientos euros (será bueno saber si alguno llega a pagarla debido a la dificultad existente para fijar quién debe ser el receptor de la sanción). Lo más curioso del asunto es que en este santo país parece muy fácil confinar por decreto una ciudad entera, o el conjunto de la nación, y luego parecen no existir instrumentos legales efectivos para poner freno inmediato a la celebración de unas vulgares fiestas estudiantiles. Y como dicho escollo es al parecer insalvable, lo más sencillo es suspender las clases y mandar a todos los universitarios a casa... para que tengan más oportunidad de contagiarse en sus pisos de alquiler. En Galicia, de momento, no hemos llegado a esa situación y de esperar es que no llegue. Salvo que queramos evitar los incendios talando los bosques.

BEATRIZ CASTRO/Periodista