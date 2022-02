Tender puentes y no levantar muros

UNA DE LAS POCAS FRASES de Ronald Reagan que quedaron grabadas en los manuales de los politólogos fue la siguiente: “He dicho muchas veces que la política es la segunda profesión más baja y me he dado cuenta de que guarda una estrecha similitud con la primera”. Podemos imaginarnos a que se refería el actor de Hollywood que llegó a presidente de Estados Unidos y pocos duda a la hora de englobar en ese capítulo lo ocurrido estos días en el Partido Popular. Con el agravante de que la tempestad no parece amainar cumpliendo los temores que mostraba el poeta, escritor y político británico Thomas Macaulay: “Cuando la lucha entre facciones es intensa, el político se interesa, no por todo el pueblo, sino por el sector a que él pertenece. Los demás son, a su juicio, extranjeros, enemigos, incluso piratas”.

Tras la ceremonia del pasado miércoles en la que Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso, por separado, desenterraron el hacha de una guerra que llevaba larvada algún tiempo hubo un llamamiento general entre los populares para buscar una solución que frenara la quiebra del partido. Alberto Núñez Feijóo se erigió en portavoz y reclamó a Pablo Casado que tendiera puentes en vez de seguir levantando muros con la presidenta madrileña. Es mucho lo que nos jugamos, vino a decir el político gallego, considerado por la mayoría del PP con la suficiente autorictas e incluso potestas, para mediar en este conflicto y tratar de poner algo de orden en medio de la desfeita. Esas cuatro mayorías absolutas que nadie puede presentar le otorgan aval suficiente en esta disputa personalista en la que priman los intereses particulares frente a los generales, domo decía Macaulay.

No tardo mucho la dirección del partido en seguir los consejos de Feijóo aunque la reunión entre Casado y Ayuso no arrojó resultados satisfactorios. Hay frialdad en la nota que hizo pública el equipo del líder del PP mientras que el entorno de la presidenta califica el encuentro directamente de “infructuoso” y el anuncio de el archivo del expediente pasó sin pena ni gloria. Al menos, y en eso coinciden ambas partes, se produjo el primer acercamiento tras la tormenta que provocó la mayor crisis interna del principal partido de la oposición. Con el paso de las horas, no obstante, el clima de enfrentamiento sigue latente y ya son demasiadas las vo-ces que optan por una tercera vía convencidos de que la situación entre Casado y Ayuso no tiene vuelta atrás.