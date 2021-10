Tinta contra alquitrán

las obras públicas tienen muchas ventajas, y en Santiago podemos comprobarlo, porque además de las mejoras que puedan introducir suponen un entretenimiento de primer orden. No me refiero solo a la clásica imagen de los contempladores del trabajo ajeno y los albañiles da silveira, que como los aficionados no profesionales del Derecho, siempre opinan que aquello no va bien y que habría que hacer esto o lo otro, justamente lo contrario de lo que se está haciendo. Es que también son una munición magnífica para cualquier debate político, por obra u omisión, nunca mejor dicho. Es decir, si no se ponen en marcha, leña al canto, y si se empiezan, también. O porque no son ambiciosas, o porque son faraónicas, como si las pirámides, las faraónicas por excelencia, no siguieran siendo rentables miles de años después. Si se hacen de día, porque estorban, y si se hacen de noche, porque molestan; si es en verano, por el turismo, y si es el resto del año, por el curso escolar; si se mueve algo, porque estaba mejor donde estaba, y si no, porque ganaría mucho en otro sitio. Como además cumplir a rajatabla el calendario y el presupuesto es algo que no está claro que se consiguiera ni con las antes citadas pirámides (y mira que el faraón tenía carácter divino), existe siempre materia para hacer leña y montar la consabida hoguera purificadora. Con todo, tampoco es cuestión de tirar piedras contra el propio tejado, que aún quedaba una ventaja oculta de cualquier proyecto, y es que genera muchos puestos de trabajo en los medios de comunicación, porque tanto debate siempre nos da mucho juego, y en ocasiones, hasta aparecen argumentos originales. El resultado es que, al final, algunas obras cuando se acaban casi da pena, porque en muchos de los casos la partida para alquitrán se queda cortita comparada con los ríos de tinta que corrieron por ella antes de que la batalla dialéctica se trasladara a la siguiente zanja abierta.