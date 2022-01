Toda una lección de compromiso, coraje y muchas ganas de vivir

aventurero, concienciado con el cuidado del medio ambiente y soñador. Al realizador audiovisual ferrolano Carlos Caraglia (Inglaterra, 1969) nada parece detenerlo, ni siquiera el tumor cerebral que le diagnosticaron el pasado verano y al que ha decidido apartar de su día a día para centrarse en exprimir cada minuto de su vida haciendo lo que más le gusta, planear nuevas aventuras como la que le llevará de nuevo a la Antártida, y que sumará su sexta vez, para mostrar los efectos del cambio climático. Inmerso en la grabación de My last two years, que documentará sus dos últimos años de vida y que dio comienzo con la filmación de su propia operación, Caraglia mantiene intacta su actitud positiva pese a las circunstancias y su hipermotivación, la de disfrutar del presente y de vivir sin pensar en nada más. Toda una lección de coraje y vida.