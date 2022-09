Toda una vida al traste en diez días

DIEZ DÍAS. Ese es el margen que la Unión Europea le ha dado a los pescadores de fondo para abandonar nada menos que 87 zonas que cruzan el Atlántico desde el norte de Irlanda hasta el golfo de Cádiz. Diez días en los que nuestros pescadores y sus familias verán tirado por la borda (nunca mejor dicho), el trabajo de toda una vida. ¿Lo peor? Que no hay motivos que validen una decisión tomada sin margen de aviso, de forma arbitraria y con unas dudosas justificaciones medioambientales. Si el sector pesquero ya estaba atravesando momentos muy duros por la subida del precio de los combustibles, por la bajada del consumo y por la falta de relevo generacional, esta podría convertirse en la estocada final para muchos profesionales que, quizá, prefieran dedicar lo que les queda de carrera profesional a otro oficio, menos esclavo y que les permita ver a sus familias. Y es que, ¿cómo va a compensar a día de hoy dedicarse al mar si todo son malas noticias? A la peligrosidad que ya de por sí entraña salir a navegar en condiciones meteorológicas de todo tipo, se añade el ‘runrún’ psicológico constante de no saber lo que deparará el futuro para un sector ahogado por las leyes de sostenibilidad llevadas al extremo. Galicia tiene una gran tradición pesquera, veremos si, a este paso, no se convierte en una historia pesquera que solo se pueda estudiar en los museos del mar.