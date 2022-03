Todavía queda carne en Moncloa

A falta de que no llegue la carne roja a Moncloa o el Falcon se quede sin gasolina, la crítica situación que padece el rural --español y gallego-- tomó ayer Madrid entre el grito pacífico y la indignación controlada de tantos trabajadores del campo que con unos precios cada vez más elevados y sin las medidas necesarias para contrarrestar esta caótica inflación se están viendo abocados a tirar leche o matar antes de tiempo a sus reses para no hipotecarse más. No es nueva esta protesta, si bien ahora sí ha explotado, coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania y sus alarmantes -- ya sentidos-- efectos sobre Europa. Un impacto al que aquí parece que nadie reacciona, salvo los ganaderos y agricultores: da miedo pensar en qué pasaría si no les tuviésemos, tanto para alimentarnos como para luchar por nuestros derechos, pues son ellos los que salen a la calle pero aquí todos necesitamos comida, en un país en el que la voluntad a manifestarse, a salir a protestar lo que realmente importa, es un espejismo como esos del Sáhara. Tener un sueldo es lo que exigen, ante unos costes excesivos que apagan cualquier perspectiva de beneficio. Ya no trabajando gratis, sino con pérdidas, han llegado a un punto que roza la inverosimilitud y exhibe la inacción de quienes aún no han hecho nada, pero anuncian con hacer, tras haber mordido la mano a quien siempre les dio de comer.