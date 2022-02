la inflación postpandemia sigue creciendo pese a la disminución de los casos activos. Todo es más caro en la Era covid. Cada día que pasa el alza de costes se manifiesta, hasta el punto de que este inquietante comportamiento ha comenzado a alterar los hábitos de numerosos consumidores: la mayor parte con el mismo sueldo que hace un año, pero con un gasto mayor que parte por dos sus cuentas. Así viven muchos hogares, anclados en el desafío más agónico para un trabajador, que no es otro que el de llegar a fin de mes, privándose de determinadas compras que antes eran comunes y ahora son capricho. En este bombardeo de precios, que despegaron como misiles tras el asentamiento del coronavirus, la gran duda es a qué altura los cohetes se quedarán sin combustible, llegando así un punto de inflexión que convierta la angustiante recta en una optimista parábola. Por el momento, todo indica que muchos deberán seguir surfeando esta ola, no viral, sino económica, pues el IPC no engaña y pocas dudas deja: la inflación, pese a reducirse en enero un ligero 0,4 % respecto al pasado mes de diciembre, ha aumentado significativamente, un 6,1 %, a nivel interanual. Superando los temores de los analistas, los pésimos datos que tenemos podrían ser incluso peores, y es que, por si fuera poco, los expertos temen ahora que los precios crezcan sobre un 7 % a lo largo de este mes.