Todo un símbolo do nivel investigador das universidades galegas

pese a que a CIENCIA non acostuma ser un dos ámbitos no que primeiro poñen os seus ollos os dirixentes políticos, o certo é que a diario temos que agradecerlles ás persoas que como Carmen Álvarez Lorenzo dedican a súa vida ao ámbito científico, os logros que coa súa entrega desfrutamos todos como sociedade. Uns logros no seu caso centrados no mundo da farmacia e a tecnoloxía farmáceutica, e polos que recibirá o próximo 8 de outubro a medalla Ánxeles Alvariño González que outorga a Real Academia Galega de Ciencias. Álvarez, a máis xoven dos distinguidos nesta edición coas Medallas de Investigación da RAGC, é xunto a Carlos Hervés, Luis Castedo, Manuel Eulogio Ladra e María Antonia Señarís, todo un símbolo do nivel investigador co que contan na actualidade as tres universidades galegas, ás que os premiados pertencen.