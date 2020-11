Todo viaje empieza con un simple paso

POR FIN el enlace orbital de Santiago está en marcha, quince años después de su planificación, y por fin los grandes motores industriales de la capital gallega, radicados en los polígonos del Tambre y de Costa Vella, estarán debidamente comunicados con las principales vías de comunicación –la autopista y la autovía de Lugo– y muy especialmente con el aeropuerto, que además de personas mueve cada día muchas toneladas de mercancías. Se trata, seguramente, de la obra más importante acometida en los últimos años, aunque no por complejidad o coste, sino porque supone apostar por una estructura económica que va mucho más allá de la basada únicamente, como hasta ahora, en el modelo turístico. Los empresarios con visión de futuro tienen muy claro, en este sentido, que el rápido desarrollo de proyectos ya diseñados, como la creación de un gran complejo biotecnológico en Costa Vella, resultará vital para iniciar un nuevo periodo encaminado tanto a retener en la capital gallega al talento universitario formado aquí como a atraer a numerosos investigadores de fuera que vean en Santiago una ciudad atractiva y con futuro a la hora de establecerse en ella. Y para lograr ese objetivo no basta con crear empresas punteras en sectores con grandes posibilidades de crecimiento, como es el biotecnológico, sino que también hay que ofrecer sueldos muy competitivos –de lo contrario no se pondrá fin a la llamada fuga de cerebros– y saber vender la imagen de que Compostela es algo más que un destino turístico de primer orden. Esa meta, la turística, ya se consiguió hace varias décadas y ahora toca emprender otros caminos sin descuidar los ya asentados. Todos los grandes viajes deben empezar con un primer paso, y parece que esa zancada tenemos ganas de darla. Ojalá no perdamos el rumbo.

BEATRIZ CASTRO/Periodista