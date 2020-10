Trabajar para malvivir

haremos mal si digerimos impasibles, sin reaccionar, la dolorosísima realidad que retratan los informes presentados por Cáritas y la Fundación Foessa, con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Es una pésima noticia que el empleo haya dejado de ser en España sinónimo de estabilidad y que, maltratado por la Gran Recesión y el coronavirus, ya no sirva para garantizar una vida digna. No es aceptable que la precariedad –ese cóctel tóxico de temporalidad y salarios de miseria– condene a malvivir en la pobreza a casi dos millones y medio de trabajadores. Debería indignarnos que cerca de ocho millones de personas, una quinta parte de la población empleada, vivan en hogares cuyo sustentador principal mantiene una relación muy insegura con el empleo, muchas veces sin contrato. Los propios datos oficiales radiografían la inestabilidad del mercado laboral español: menos del 9 % de los nuevos contratos firmados en agosto son indefinidos, frente a un holgado 56 % de temporales, de los cuales casi el 38 % tuvieron una duración inferior a una semana. En esta sonrojante tesitura, lo que hacen Cáritas y Foessa es poner negro sobre blanco cómo la precariedad y la brecha salarial castigan principalmente a las mujeres y a los inmigrantes, cómo impiden al 52 % de las familias afectadas disponer de dinero para afrontar gastos imprevistos, cómo llegar a fin de mes es una quimera –el 42 % de estas familias ha tenido que pedir ayuda económica en su entorno–, o cómo millones de personas que no pueden acceder a trabajos decentes ven vulnerado su derecho a cubrir necesidades básicas, desde la vivienda hasta la energía pasando por la alimentación. Y en medio, la pandemia del covid agrava todavía más una situación que cada día va a peor. En semejante escenario, nos tememos que se lleve el viento las siempre bienintencionadas y sensatas recetas de Cáritas para que los españoles consumamos productos y servicios de empresas comprometidas con el trabajo decente, socialmente responsables, que habelas, hainas. Sabemos bien que el problema es estructural y cree-mos que deberíamos aprovechar la lluvia milmillonaria del fondo europeo de reconstrucción para regar un modelo en el que los derechos de las personas y la protección del medioambiente sean compatibles con la imprescindible sostenibilidad económica. Porque, por mucho que la crisis apriete, tenemos que rebelarnos contra un mercado laboral enfermo, en el que millones de españoles trabajan solo para malvivir. Pésimo negocio para todos.