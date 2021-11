Tractoradas para lanzar el SOS rural

Cada semana que pasa están cerrando explotaciones agrarias en Galicia y en el resto de España. Si ya la vida en el campo es dura, y si al sentimiento generalizado de ser ciudadanos de segunda se le suma la actual situación de crisis de precios, es más que comprensible que tiren la toalla. Porque a nuestras granjas les estén subiendo todos los costes, de la luz al gasóleo, de los plásticos a los abonos y los piensos. Sin embargo, en su producción, sea leche o productos de la huerta, no pueden repercutirlos. Se los marcan terceros, las industrias que los adquieren y luego, una vez procesados, los revenden a la distribución, a los hipermercados y supermercados. Buena parte de esos intermediarios industriales no comprende que la situación es insostenible, que no se puede vivir sin percibir una retribución justa por el esfuerzo, que se debe fijar, tal y como marca la ley de la cadena agroalimentaria, unos niveles dignos para todos. Se deben cubrir los costes y el esfuerzo. Porque lo que está en juego es un sector al que quizá debimos loar, como hicimos con nuestros admirados sanitarios, premiados con el Gallego del Año: nuestro campo fue esencial en plena pandemia surtirnos de alimentos, y deberíamos reconocerlos. Los vamos a ver en diciembre con sus tractores en las calles, reclamando algo que nadie les puede negar: cobrar por su labor lo que es justo. Merecerán nuestro aplauso.