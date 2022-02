Trap, reguetón y vídeos machacones

todo indica que los grupos municipales de Santiago se han quejado tarde, muy tarde, del contenido de las letras de las canciones del tal Kaydy Cain, supuesto artista que ayer actúo en una sala compostelana. Y es que el trapero madrileño de marras solo es uno más en la inmensa lista de cantantes que, en los últimos años, se han dedicado a cultivar el horroroso género del trap y el reguetón latino, inundándolo todo de ritmos machacones, letras incomprensibles o nauseabundas -por lo general ambas cosas a la vez- y una estética muy particular que siempre reproduce los mismos patrones. Así, en casi todos los vídeos de este tipo de música aparecen tipos muy machotes, por lo general colmados de tatuajes, piercings y medallones, que bailan con desgana rodeados de chicas que arden en deseo de estar con ellos. Ellas son las gatitas a las órdenes del león, del rey de una selva urbana en la que los amos llevan gafas de sol, gorras con la visera hacia atrás, camisas desabrochadas y pantalones que apenas les cubre el culo. La misma porquería lleva triunfando desde hace ya mucho tiempo en el sector de los videoclips, así que no se trata de algo que haya inventado el trapero de marras que ayer visitó la capital gallega. De todas formas, no solo los varones protagonizan este tipo de montajes musicales. También hay mujeres que asumen el mismo rol y aparecen dominando a sus gatitos a golpe de doom doom con su boom boom, como dice la penosa canción que representará a España en Eurovisión, a cargo de Chanel, por decisión de un jurado profesional absolutamente desnortado. Uf, qué mediocre es todo en este cansino siglo XXI.