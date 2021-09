Tras el ciclismo, los mil metros vallas

santiago Hacian falta, porque lo de fochancas city no era precisamente un título honorífico, y entre la paralización de concursos que provocó el estado de alarma y la necesidad de invertir los remanentes de presupuestos anteriores en plazo y forma, la realidad es que en Santiago vamos a pasar de la Vuelta Ciclista a los mil metros vallas (tirando por lo bajo), pero de obras en vías públicas. Desde Concheiros al Hórreo, y desde la avenida de Asturias hasta los puentes de Sar, viejos y nuevos, han venido a coincidir en el tiempo toda una serie de proyectos en marcha que van a obligar a estar muy pendiente de los avisos municipales para saber por dónde se corta, y por dónde, no. Porque el presupuesto, el plazo, y el acabado no pasan de estimaciones más o menos acertadas, pero las molestias son reales, y están más garantizadas que el motor de un Rolls-Royce, que dicen que viene precintado. Pero como decía aquel actor cuando le preguntaron si le molestaba envejecer, “la alternativa es peor”. Además, las obras tienen otra ventaja considerable, y es que aunque se sufra conduciendo o caminando, el desahogo está garantizado: Se puede protestar porque no se hacen, y si se hacen, por cuándo (que nunca es el momento); y por cómo (que no se hace así); si son de día, porque no dejan pasar, y si son de noche, porque no dejan dormir... Al final, lo único importante es si el resultado merece la pena, si una vez que han terminado, las cosas se han hecho bien, y las molestias del pasado han quedado reducidas a un mal recuerdo, y como mucho a una experiencia que permita evitar errores en el futuro. A estas alturas, cuando uno se acerca a la plaza do Obradoiro y le echa un vistazo a la fachada del mismo nombre, en lo que menos piensa es en lo mucho que debieron de disfrutar los vecinos del entorno con tanto cantero dando martillazos día y noche hasta completar los sillares, por no hablar del polvo en suspensión y las dificultades de paso.