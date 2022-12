Tras la conmoción, el duelo

Al igual que sucede con las líneas de transporte, el dramático accidente del autobús que se despeñó al río Lérez en Cerdedo-Cotobade, tiñendo de luto la Navidad, tiene que superar diferentes etapas hasta poder concluir su ciclo. Este lunes, tras haberse cerrado el fin de semana con la incertidumbre de saber si en el vehículo viajaban ocho o nueve personas, se confirmó que desgraciadamente el balance de víctimas mortales aumenta en una más, la séptima, después de que los servicios de búsqueda rescatasen un nuevo cadáver, localizado en una zona de difícil acceso. Con el hallazgo de esta persona, una mujer de unos 50 años que acompañaba a la única pasajera superviviente, junto con el conductor, se pone fin –en principio–, a la primera fase del siniestro. La más impactante por su dureza, especialmente para los familiares de quienes perdieron la vida. Sin embargo, no es ni mucho menos la última estación de un recorrido largo y complejo, también para una sociedad profundamente conmocionada, para el que es importante cargarse de todo el respaldo emocional posible. Así, a lo largo del día de ayer se sucedieron las condolencias y muestras de apoyo a los damnificados por parte de los responsables institucionales. Desde el rey Felipe VI, que trasladó a Alfonso Rueda su mensaje de aliento, hasta el presidente del Gobierno y el propio titular de la Xunta – que reiteró su pésame–, pasando por los grupos del Parlamento do Hórreo o el alcalde de Vigo, Abel Caballero, dejaron mensajes de consuelo y ánimo. Con todo, el acto más emotivo fue el minuto de silencio que se guardó a las puertas del concello pontevedrés epicentro de la tragedia. Allí, las decenas de personas que se concentraron ante el Ayuntamiento no pudieron ocultar en el rostro su profunda emoción. “En estos momentos de incomprensión y dolor, no hay nada que pueda reconfortar tan sensible pérdida. Pero, ante la adversidad, quiero que sepáis que todo nuestro pueblo está con vosotros en estos momentos difíciles y que hace votos para que de esta tragedia surja la fuerza necesaria para poder superar estas dolorosas circunstancias”, señaló el regidor, Jorge Cubela, en un sentido discurso. La localidad, igual que otras como Nigrán, Agolada y Lalín, las más golpeadas, decretó tres días de luto como muestra de “empatía frente al abatimiento”, como dijo el alcalde. Después de la conmoción, ahora toca un duro pero necesario duelo. Lo ocurrido nunca se olvida, pero ayudará a sobrellevarlo.