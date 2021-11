Turismo, pero con el debido respeto

santiago La recuperación del sector turístico compostelano es una magnífica noticia, y la ampliación del Xacobeo por un año más invita a mirar al futuro todavía con más optimismo, pues no se debe olvidar que es a día de hoy uno de los principales motores de la economía de la ciudad y su entorno. Pero comparte un problema que sufren muchas otras ciudades turísticas, y que es preciso controlar; las modas. La globalización ha traído la uniformidad, y toda una serie de costumbres que en tiempos eran peculiaridades, como la de tirar moneditas a la fontana de Trevi, o colocar candados en puentes de los enamorados, se han universalizado, y hoy en día no hay fuente ni pared de piedra sin calderilla, ni barandilla sin candado. Y menos mal que no ha cundido demasiado la moda de las botas atadas y colgando de los alambres. La cuestión es que más allá de la ridiculez ritual, en la mayoría de los casos han supuesto un deterioro del patrimonio que ha obligado a poner brigadas para recoger las monedas y evitar la contaminación metálica, o a armarlas de cizallas para que los candados no derrumben la barandilla. En Compostela además tenemos una modalidad que es la de usar el Ayuntamiento como área de descanso y los soportales como albergue, por no hablar de la costumbre aún más dañina de subirse a las columnas para hacer la foto panorámica. El resultado es que ahora será necesario hacer una importante inversión en rehabilitar estos sillares, y en seguridad para evitar que queden en el mismo estado en poco tiempo. Como decían las viejas, pero no desencaminadas, normas de urbanidad, cuando se va de visita, hay que procurar comportarse y mostrar un poco de respeto, sobre todo si hay elementos de valor histórico, que sería interesante que duraran unos años más. Por si se quiere volver, o pensando en los que vendrán detrás y buscan algo más que moneditas, candados o patrimonio deteriorado.