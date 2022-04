Un adiós que maquilla un hasta luego

Como dice Joaquín Sabina en la letra de uno de sus grandes éxitos, puede que para decir con Dios a Feijóo le sobren los motivos, pues tareas como nuevo líder del PP a nivel nacional y jefe de la oposición a Pedro Sánchez no le van a faltar. Pero lo cierto es que después de trece años ejerciendo, al todavía presidente de la Xunta le está costando despedirse de Galicia. Su marcha a Madrid se viene gestando desde finales de febrero, cuando la organización de la gaviota explotó en mil pedazos tras el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y todas las miradas se posaron en el de Os Peares como única solución para recomponer el proyecto. Sin embargo, a las puertas ya de mayo, el jefe del Ejecutivo autonómico sigue sin presentar su dimisión. Antes de formalizarla, previsiblemente este viernes, primero escenificó su fin de ciclo en el PPdeG con un emotivo acto en Santiago. Los estatutos del partido no le permitían sostener a la vez el timón en la Comunidad y en la calle Génova, por lo que se vio obligado a ceder los mandos temporalmente al secretario xeral, Miguel Tellado, antes de que el congreso extraordinario que se celebrará en Pontevedra entronice a Alfonso Rueda. Este mismo miércoles, segunda dosis de emociones fuertes rodeado de diputados y conselleiros durante el “derradeiro”, que no último, cara a cara en la Cámara do Hórreo frente a los portavoces de Bloque y PSdeG. “Foi un honor”, sintetizó. Y como no hay dos sin tres, hoy por la mañana pondrá el punto y final a las reuniones del Consello y sus posteriores ruedas de prensa como mandatario con plenos poderes, antes de pasar a serlo durante un breve tiempo en funciones. La vida, también en la política, es una sucesión de etapas en la que no siempre se salta directamente de una a la otra, sino que existen procesos de transición. Intervalos que se hacen cortos para unos, como los parlamentarios del Grupo Popular y miembros de su gabinete –que aunque aceptan y comprenden su decisión no ocultan “cierta tristeza”–, y eternos para una oposición, que no lo dirá nunca, pero en el fondo está deseando librarse de un competidor electoral imbatible. Feijóo se va como presidente de la Xunta, pero si las encuestas aciertan es probable que vuelva más pronto que tarde como presidente del Gobierno. Este adiós, cantaría el artista nacido en Úbeda, maquilla un hasta luego.