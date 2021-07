laboral. El mercado de trabajo tampoco estará para echar cohetes este verano ni en plenos fuegos del Apóstol. Lejos de haber vencido al virus, como vaticinó Pedro Sánchez a estas alturas del año pasado, la COVID es traicionera y con la irrupción de las nuevas variantes –que ahora afectan con más intensidad a los jóvenes–, no termina de dar paso a la normalidad, especialmente en sectores como la hostelería. La subida de los contagios incide directamente en las restricciones que se aplican a bares, cafeterías, pubs o discotecas, que no aciertan a saber si enviar a sus empleados al ERTE o reclamarlos para poder empezar a dar servicio. Aún así, si se busca es posible encontrar algún indicio para la esperanza. Por ejemplo el incremento de la contratación a tiempo parcial, que durante los últimos seis meses subió casi un 20 % en Galicia, por encima de la media, gracias en buena medida al tirón del sector servicios. Además, a nivel español, la firma de estos documentos recuperó en junio niveles prepandemia. Cierto es que no estamos ni mucho menos ante un escenario ideal, puesto que las fórmula del contrato eventual por circunstancias o el de obra y servicio son los más utilizados y su duración no suele ser mucha. De hecho, muchos no alcanzan ni una semana. Pero en unas circunstancias tan dramáticas como las actuales, bienvenido es un alivio. Aunque sea temporal.