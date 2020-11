Un auto con dos vueltas dispares

ALCOA Cuesta entender que, por ejemplo, la ministra de Industria califique de “éxito sin precedentes” el auto de la Sala de los Social del TSXG en el que prohíbe a la multinacional Alcoa apagar las cubas de la planta de San Cibrao. Y decimos que no se comprende ese optimismo en tanto y cuanto los mismos magistrados dan carta blanca a la firma estadounidense para que inicie el proceso de despido de su plantilla. ¿Se necesitan los quinientos y pico trabajadores para mantener activa esos hornos habiendo rechazado la petición sindical de mantener la actividad productiva de la empresa? Es de sentido común responder que no. Los servicios de mantenimiento para que las cubas no se apaguen y se solidifiquen no deberían alcanzar más allá de una parte pequeña de la plantilla, muy lejos de ese 90 % del que hablan algunos representantes sindicales.

Lo realmente positivo de este auto es que entreabre una puerta, pero siempre en un nuevo proceso, a la posibilidad de que el Estado intervenga la única factoría que produce aluminio primario en España. Pero esa posibilidad, seamos claros, ni se contempla (como reconoció el propio abogado de Estado en la vista) desde el mismo gobierno que califica de “éxito sin precedentes” el auto, ni parece que vaya a sustanciarse judicialmente: los magistrados ya califican de desproporcionada esa posibilidad en este pleito. Difícil solución, por tanto.