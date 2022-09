Un Camino plagado de historias y cada día más vivo

AÑO SANTO Las cifras espectaculares de este Año Santo, el segundo consecutivo por decisión papal, no llegan para explicar la situación actual del Camino de Santiago. La pujanza de los últimos años antes de la pandemia ya apuntaba en esta dirección. Pero el Xacobeo excepcional no ha hecho más que confirmar esa tendencia. Solo tenemos que fijarnos en la cantidad de peregrinos que alcanzan su meta del Obradoiro en pleno mes de septiembre: más de tres mil personas el pasado sábado, una cota que se superó pocas jornadas de pleno verano. Santiago tuvo siempre la obsesión de conseguir desestacionalizar el turismo, ya desde hace veinte años. Finalmente, y a falta de políticas municiaples que lo hayan logrado, este proceso de repartir la llegada de visitantes a lo largo del año lo ha alcanzado sobre todo con los peregrinos. Sigue habiendo meses especialmente intensos, como es lógico, pero ya en cualquier estación es posible ver una cifra de compostelas más que significativa. Un Camino diversificado y plagado de historias, de vivencias absolutamente especiales para quien las protagoniza. Como el peregrino brasileño recién llegado a la capital gallega que asegura haberse reencontrado con Dios. Muchos no irán tan lejos, pero la mayoría sí se reencuentra consigo mismo durante un trayecto que a cada uno le hace sentirse especial. En Galicia estamos tan habituados a este fenómeno excepcional que casi no le damos la importancia que merece. Siéntense a tomar un café en una de las calles que llevan hacia la Catedral, casi cualquier día, y verán pasar mil historias a su lado.

Beatriz Castro. Periodista