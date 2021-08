Un castigo a los jóvenes gallegos

El pasado 10 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a bombo y platillo que España estaba a tan solo cien días de alcanzar la inmunidad de grupo frente al coronavirus gracias al proceso de vacunación. El plazo se cumple mañana y ni España llegará a ese hito ni los expertos creen ya, como entonces, que el 70 por ciento de la población con la pauta completa sea suficiente para frenar en seco la pandemia, aderezada ahora con nuevas variantes que hacen más difícil alcanzar ese objetivo. No hay que desmerecer el esfuerzo hecho por el Gobierno para distribuir las dosis de la vacuna, ni sobre todo la eficacia organizativa demostrada por la mayoría de las comunidades para administrarla. Galicia puede presumir, en este sentido, de ser una de las autonomías más aventajadas, con prácticamente ya el 70 % de la población vacunada con la pauta completa. En toda España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la cifra se reduce al 63 %, así que habrá que esperar a septiembre para lograr lo que Sánchez anunció para agosto. La demora no es insignificante, pues cada día cuenta en la lucha contra el coronavirus y cada día siguen registrándose miles de infectados. El retraso es también importante porque el covid está ensañándose ahora con los jóvenes, el colectivo donde la tasa de vacunación es notablemente menor. El verano, con buena parte de la población de vacaciones fuera de sus lugares habituales de residencia, no ayuda a mantener el ritmo en la administración de inyecciones en los mismos niveles de mayo o junio. Pero tampoco lo hace el número de vacunas recibidas. A la comunidad gallega llegaron en junio 851.440 dosis, cifra que se rebajó a 696.320 en junio y a solo 240.830 en los quince primeros días de agosto. En el reparto de los 3,4 millones de dosis extra de Pfizer anunciado también a bombo y platillo para este mes por el presidente Sánchez, a los gallegos no les ha tocado nada. Galicia recibió más vacunas en los primeros meses por tener más población envejecida, pero echando un vistazo a los porcentajes de colectivos vacunados por edades en las diferentes autonomías es fácil llegar a la conclusión de que los jóvenes gallegos se encuentran entre los más perjudicados del país. Solo el 13,6 % de quienes tienen entre 20 y 29 años en Galicia tienen ya la pauta completa, y la media de España es del 31,7 %. En el colectivo de 12 a 19 años las tasas alcanzadas son, respectivamente, del 1,4 y el 7,6. Justo cuando les tocaba a ellos inmunizarse, llegan menos dosis y, consecuentemente, se ralentiza el ritmo de vacunación. Conviene recordarlo a quienes se ensañan con ellos a la hora de repartir las culpas de la quinta ola.