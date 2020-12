Un compostelán en ‘The Washington Post’ e onde el queira estar

tALENTO INNATO non lle falta a Artur Galocha Vallejo, quen hai xa moitos anos demostrou neste xornal, primeiro como redactor en prácticas, e logo na sección de infografía, que a súa era verdadeira vocación profesional. Unha vocación que foi encauzando no mundo da infografía e que o leva agora a formar parte da plantilla do rotativo The Washington Post, onde centrarase no ámbito dos deportes como reporteiro, tras desenvolver a súa traxectoria, ademais de en EL CORREO, en cabeceiras como Público, elmundo.es ou El País.

Membro fundador e director de arte de Líbero, unha fantástica revista que pon o acento na importancia cultural e social do mundo do fútbol, foi tamén director de deseño de outras como Retina, Cambio 16 ou Tentaciones, entre outros traballos. Parabéns e sorte na túa nova andaina profesional, compañeiro!