Un divulgador de la ortodoncia que disfruta al máximo su trabajo

COMPROMISO Si hay alguien comprometido con la divulgación de la ortodoncia es el doctor Juan Carlos Pérez Varela, quien acaba de ser reconocido precisamente por esta labor por la World Federation of Orthodontist (WFO), en el marco del 68º Congreso de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, ente que preside. El dentista compostelano se ha recorrido decenas de países del mundo impartiendo conferencias y compartiendo con colegas y pacientes sus logros profesionales y sus técnicas. Goza de destacado prestigio tanto en España como en el extranjero; y es un trabajador infatigable que no se cansa de estudiar para poder avanzar y mejorar en lo suyo. Sus compañeros acaban de poner en valor su empeño con esta nueva distinción que se suma a una larga lista de premios que no deja de engordar. Enhorabuena.