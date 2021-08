Un ejemplo de trabajo diario y optimismo para jóvenes y mayores

Desde que llegó a la Liga española como entrenador cambió la forma de pensar de muchos de nuestros técnicos. No solo la de los más jóvenes, sino también la de los más veteranos. Su partido a partido es célebre incluso fuera de los terrenos de juego. Para todo en la vida se usa partido a partido como una frase hecha para recalcar el valor del trabajo que se hace día a día. Diego Simeone no es el típico cantamañanas que vende lo que no es a una afición hambrienta de títulos. Llegó, vio y venció. A los totopoderosos Real Madrid y Barcelona. Con muchísimo menos dinero pero con la humildad del trabajo diario. Partido a partido conquistó la Liga española. No sólo el título, que también, sino la emoción que desprende y que los aficionados hacen suya. Partido a partido el Atlético y el entrenador argentino son un ejemplo para todos. Gracias.