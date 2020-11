Un gesto solidario muy oportuno

presupuestos. Puede que, a efectos prácticos, la decisión de la Xunta de congelar el sueldo a los miembros del Gobierno gallego en los presupuestos del año que viene no signifique gran cosa. En unas cuentas que van a sobrepasar los 11.000 millones es obvio que la incidencia de esa decisión no es la más determinante. Pero en la vida no sólo importan los números, también lo hacen las formas. Y el presidente Alberto Núñez Feijóo, al revés que su homólogo estatal Pedro Sánchez, sí parece ser consciente. En una época como la actual, con miles de personas en un ERTE, cuando no ya en paro, y un futuro muy incierto, las administraciones no sólo deben cuadrar sus cajas sino también mandar mensajes al ciudadano. Y el que envía San Caetano es que, aunque no es comparable el sufrimiento de un conselleiro para llegar a fin de mes con el que pueda tener una familia que acuda a las llamadas colas del hambre para poder comer, al menos también va a sentir la crisis en sus bolsillos. Todo lo contrario a lo que sucederá en La Moncloa, donde en un contexto que apunta a inflación negativa, los Pablo Iglesias, Carmen Calvo y compañía van a ganar más. Como si no pasara nada. Y puede que para ellos sea así, pero para muchos millones de compatriotas sí que pasan muchas cosas. Y no precisamente buenas. En momentos así los guiños de solidaridad nunca sobran.