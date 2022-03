Un Gobierno en estado de bloqueo

Ante una situación de pánico extremo, el cerebro humano responde de formas diversas. Una de ellas es empujar a la persona a quedarse paralizada en lugar de presentar batalla o salir corriendo ante el peligro. Se trata de una reacción conocida como inmovilidad tónica. Una estrategia básica de defensa, explican los psicólogos, que también se observa en animales ante el ataque de un depredador, cuando es imposible resistirse y no se dispone de otro recurso. Hablamos de un estado de congelación, de aturdimiento absoluto que tiene fuertes paralelismos con la actitud del Gobierno ante el clamor social por el encarecimiento de los precios. Inflación desbocada que lleva a sectores esenciales como el transporte, la ganadería o la pesca a preferir quedarse en casa antes que salir a trabajar. Con los hogares cada vez más preocupados ante un desabastecimiento visible en las estanterías del súper, pero también en numerosos suministros y materias primas para las empresas, muchas ya con la producción en jaque, en La Moncloa siguen obnubilados con el Consejo Europeo a finales de esta semana. Deslumbrados por una cita en la que tienen puestas todas las esperanzas, igual que un corzo que en vez de buscar alternativas se queda en medio de la carretera mirando al coche que viene a toda velocidad con la esperanza en que el piloto corrija el rumbo a tiempo. Francia o Portugal aprobaron hace días acciones para reducir la factura del gasoil, aquí en cambio la protesta de los camioneros sigue enquistada y ya supone un mayor problema para la economía que la guerra de Ucrania. Las subvenciones de 500 millones sin concretar planteadas por las ministras de Transportes, Hacienda y Economía a una patronal que no representa a los huelguistas no sólo no arreglaron el problema sino que lo empeoraron. En Galicia, al menos, Alberto Núñez Feijóo sí trata de moverse, echando una mano para que las familias paguen la luz, ofreciendo al campo anticipos de las ayudas o bonos energéticos a las pymes. Un ejemplo de que si se quiere se puede. El expresidente Rajoy defendió muchas veces su decisión de no haber pedido en su día un rescate financiero a la UE, a pesar de las presiones, con el siguiente razonamiento. “A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión”. En esta crisis, por el contrario, no hacer nada y quedarse bloqueado no puede ser la opción.