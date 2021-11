Un gran creador de contenidos

EN LA PÁGINA WEB DE LA Torre Eiffel junto al apartado de tarifas y horarios, donde se pueden adquirir las entradas online, aparece todo tipo de información y algunas noticias curiosas. Una de ellas está firmada por el prestigioso arquitecto e investigador Bertrand Lemoine, y en ella relata la oposición descarnada que sufrió el que ahora es el monumento más emblemático de Francia. Escribe Lemoine que cuando empezaba a levantarse “apareció en la portada del periódico Le Temps, eminente publicación en aquella época, una protesta contra la torre de monsieur Eiffel. Entre los cerca de 40 firmantes se encontraban los artistas más destacados de la época, como el compositor Charles Gounod, los escritores Guy de Maupassant o Alexandre Dumas hijo, los poetas François Coppée, Leconte de Lisle o Sully Prudhomme, los pintores William Bouguereau o Ernest Meissonier, e incluso Charles Garnier, el arquitecto de la Ópera de París. Las descalificaciones que utilizaron son fáciles de imaginar. No fueron los únicos. Más tarde se sumaron otros como Léon Bloy , Paul Verlaine o Joris-Karl Huysmans. Incluso, recuerda Bertrand Lemoine, “los vecinos del Campo de Marte también habían intentado llevar a Gustave Eiffel a juicio”. Casi doscientos años después, este tipo de campaña focalizada recordará a nuestros lectores la sufrida desde sus inicios por la Cidade da Cultura, despectivamente calificada como el faraónico mausoleo de Manuel Fraga. “Con el fuerte apoyo de las autoridades, Eiffel pudo proseguir la construcción de su Torre. Las polémicas se extinguieron por sí mismas al finalizar la obra, frente a la innegable presencia de la Torre y al inmenso éxito popular que obtuvo”, finaliza su artículo Lemaine. Y esto sirve también para el complejo del Gaiás. Ya no es un monumento al despilfarro, sino que se está convirtiendo en un espacio que goza de gran aceptación y, sobre todo, es de enorme utilidad para los ciudadanos, como se puso de manifiesto como vacunódromo contra la Covid. Un estudio de la Universidad de Deusto destaca que la Cidade da Cultura está siendo capaz de generar un retorno anual de 24 millones de euros y seis millones de visitas, que a su amparo se han creado cerca del millar de empleos, o que su atractivo ha llamado la atención de empresas como Google o Netflix. Como se encargó de recordar ayer Alberto Núñez Feijóo, el objetivo “es incrementar el papel del Gaiás como creador de contenidos” y para eso su segundo plan estratégico movilizará cerca de treinta millones, con la certeza de que, al menos, habrá un retorno de 2,5 euros por cada uno que se invierta. Ya no hay duda de que el mausoleo es hoy un espacio de vida. Así que no estaría de más que todos aquellos que lo criticaron, tras haberse tragado sus palabras, pidiesen perdón. Como hicieron los artistas en París.