Un hasta luego elegante

Como país agredido, Ucrania es sin duda la principal víctima de la deriva expansionista impulsada por Vladimir Putin. Los bombardeos sufridos y las atrocidades cometidas por el ejercito invasor son, sin duda, un motivo más que suficiente para explicar que muchos trabajadores y empresas hayan decidido buscar nuevos refugios ante la incertidumbre y la inseguridad. Sin embargo, pese a que en sus ciudades no se escuchan explosiones, Rusia también está recibiendo un duro golpe, con el éxodo de millones de personas y de multinacionales, disconformes con la política que allí se desarrolla. La lista de firmas que se marcharon o suspendieron la actividad es casi interminable. Entre ellas, la última que hizo pública la venta de su negocio es la gallega Inditex, que tras semanas de rumores confirmó este martes un acuerdo con el grupo Daher, el cual incluye el traspaso de la mayoría de sus 502 tiendas, sin actividad desde el pasado 5 de marzo. Un paso que no es sencillo dar, pues hablamos del segundo mayor mercado después de España para el coloso con sede en Arteixo, que aportaba cerca del 8,5 % del resultado neto de explotación global y casi el 5 % de las ventas, que rondaban los 1.000 millones. No obstante, si por algo se caracterizó siempre la compañía fundada por Amancio Ortega es por tomar decisiones valientes y en su inmensa mayoría acertadas. De ahí su éxito a nivel mundial. Por eso, lejos de dar un portazo y salir corriendo olvidándose de todo lo que queda atrás, la matriz de Zara deja encauzada su vuelta cuando se den las circunstancias que lo hagan posible. Y algo más importante todavía es que tampoco deja tirados a los nueve mil empleos que sostenía en esta plaza, sino que se asegura de que su pacto con el conglomerado emiratí permitirá mantener una parte sustancial de los puestos, algo que agradecerán los trabajadores y sus hogares, que ya bastante sufrimiento estarán padeciendo en el actual contexto. Quizás habría opciones diferentes y mucho más simples, pero el líder en el sector de la moda demuestra que la clase no sólo está en la ropa ni en los desfiles de pasarela, sino también en saber estar y saber despedirse. Maestros en la confección de trajes y vestidos de lujo a un precio asequible, Inditex también demuestra gran elegancia con su adiós a Rusia. Aunque en este caso, ojalá sea así, parezca más bien un hasta luego.