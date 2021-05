Un ‘imperio’ que se agiganta ante las dificultades

jealsa es uno de los grandes motores del empleo en O Barbanza, el año pasado dio trabajo a 5.300 personas, a los que hay que sumar otros muchos puestos indirectos. Una de cada diez personas de las comarcas de Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo, 66.063 habitantes, tiene vinculación laboral con la conservera boirense. Si cada familia tiene entre tres y cuatro miembros, más de veinte mil vecinos dependen de Jealsa. Es lógico el nerviosismo que ayer se vivía Boiro y los municipios limítrofes. El cierre de la fábrica sería un durísimo varapalo para miles de familias. Con el incendio de la factoría situada en O Bodión quedaron al descubierto varias situaciones. Por un lado, la fragilidad del empleo en una comarca que sin conserveras, y con la pesca castigada por las cuotas, carece de motores económicos. Por otro, la importancia de que la familia Alonso apueste por crear trabajo en su tierra. El grupo empresarial tiene enormes posibilidades para diversificar su producción, pero cree en Boiro y sus gentes. Por ello, aún en pleno incendio, y después de felicitarse porque no hubiera desgracias personales –que era lo primero que les preocupaba– uno de sus máximos responsables manifestó la voluntad de recuperar cuanto antes el ritmo de producción. Jesús Alonso Fernández, el fundador, y su familia, representada por el presidente ejecutivo, Jesús Alonso Escurís, son una saga querida, respetada y admirada por haber creado el mayor emporio empresarial de Arousa norte. El devastador incendio de una parte de su centro operativo es un duro palo que, conociéndoles, no hará sino fortalecer a un grupo que figura entre los primeros del mundo en fabricación de conservas. En la reconstrucción, no estarán solos. Les acompañarán la plantilla, Boiro y Galicia, orgullosos de albergar a una organización modélica que se agiganta ante las dificultades.