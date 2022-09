Un inicio de curso silencioso en clase

de no ser porque las universidades así lo proclamaban en sus páginas web y porque este lunes los padres se mostraban algo más aliviados al poder dejar a sus hijos nuevamente en la guardería antes de acudir a sus puestos de trabajo, en Galicia nadie se habría enterado de que este lunes era la vuelta a las universidades y a las escuelas infantiles. La jornada, pasada por intensa lluvia, transcurrió con tanta normalidad que pareciera que era un día más, sin cambios, dentro de la rutina más propia de la jornada estival que del retome de las clases. Algunos alumnos se veían acudiendo a las presentaciones de sus respectivas facultades a primera hora de la mañana, y algunos por la tarde, pero, más allá de eso, nada reseñable. Con el covid ya fuera de juego también en el ámbito educativo, sin distancias y con la mascarilla solo como una recomendación, ya no como una obligación, los medios de comunicación, incluidas las agencias de noticias, no se interesaron sobremanera por este reinicio del año académico. Puede que el jueves, con la vuelta de Primaria, Secundaria y Bachillerato, la cosa cambie, pero lo cierto es que en el día de ayer solo los políticos se encargaron, con sus habituales reproches a uno y otro bando, de recordarnos que miles de estudiantes gallegos volvían a esa tarea de aprender presencialmente que, en no pocos casos, ya habían olvidado. Queda desearles suerte.