Un neno do Val do Mao que se identificou co Balbino de Neira Vilas

compromiso Confesou no seu discurso de agradecemento que o galego é a súa lingua natural, o idioma propio de calquera neno de Galicia rural, polo que nunca lle supuxo ningunha dificultade o seu uso. Razóns máis que sobradas para que Antonio Rigueiro recibise o Premio Luis Porteiro Garea da Universidade de Santiago, que recoñece a promoción do uso de galego na USC. Fíxoo ao longo do seu percorrido como docente, investigador e divulgador científico. Este catedrático, que cando quixo acadar a praza de profesor alá polo 1988 incluíu o uso do galego como un mérito, estivo a piques de non conseguila porque o presidente do Tribunal temía que fose dar clases nesa lingua. E conseguiuna e dounas. Non podía ser doutro xeito naquel neno do Val do Mao que se identificou co Balbino de Neira Vilas, o primeiro libro que leu. Noraboa e grazas.