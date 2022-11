Un nuevo concepto: periferia ferroviaria

ESPAÑA VA CRECIENDO. El problema es que ese crecimiento no es homogéneo en todo el territorio. Así, si en Galicia vemos que las zonas del interior y los ayuntamientos más rurales van quedando despoblados al trasladarse las nuevas generaciones a las ciudades más próximas, especialmente a las zonas de costa, en España sucede exactamente lo mismo. Son el centro, el levante y el sur peninsular los lugares que, por excelencia, más crecen. Sin embargo, cabría pararse a reflexionar por qué esto es así. ¿Será que comunidades como Galicia no son aptas para acoger emprendimiento? Nada más lejos de la realidad, lo que sucede es que uno de los factores fundamentales en el flujo de personas es la movilidad, y facilitarla trae como consecuencia un mayor número de visitantes, de curiosos y, en muchos casos, de vecinos, personas que han llegado a una ciudad, les ha gustado y han decidido quedarse a vivir. Y para nadie es un secreto que tanto el levante como el sur peninsular están mucho mejor conectados (tienen el AVE y más frecuencias aéreas) con la capital española que el noroeste. Por ello, Galicia, Asturias y Castilla y León han decidido unirse, para exigir que no se les deje a un lado en el avance ferroviario o de transporte por carretera que se realice a nivel de país. Tardar el doble que un valenciano en llegar a Madrid desde Galicia es algo que no tiene justificación alguna.