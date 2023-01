Un nuevo edificio para Farmacia

NO será un caso único en la historia de las universidades, pero sí es peculiar e insólito: en 2019, en la Universidade de Santiago, se graduó en Farmacia toda una promoción de estudiantes que no pisaron ni un solo día la facultad propia. Todos sus años académicos se los pasaron errantes de centro en centro en busca de aulas donde recibir las clases, pues su edificio no se encontraba en condiciones para su uso. A esta anomalía que todavía se sigue produciendo, el Rectorado de la USC pronto le pondrá remedio con la construcción de una nueva facultad para Farmacia, cuyo proyecto empezará a redactarse en el próximo mes de febrero. Era una deuda contraída con esta disciplina que había que saldar cuanto antes, pues además de su importancia en el mapa académico universitario gallego (Santiago es el único lugar de Galicia donde se imparten estos estudios), se trata de una de las facultades que más aporta a la sociedad gallega y una de las que acredita un mayor prestigio en investigación y docencia fuera de nuestros límites autonómicos. Y es de justicia destacar, también, la resignación humilde y silenciosa con que toda la familia universitaria farmacéutica soporta este exilio de sus propias instalaciones y el peregrinar continuo a otras facultades para poder cumplir con sus obligaciones diarias.

El nuevo edificio para la facultad de Farmacia se integra en la filosofía del equipo rectoral de la Universidade de Santiago, que es plenamente consciente de la urgente necesidad de mejorar el estado de sus infraestructuras, objetivo para el cual diseñó un ambicioso proyecto del que este periódico publicó el miércoles sus líneas maestras. En este plan renove, la institución académica compostelana invertirá diez millones de euros en el presente año, lo que supone multiplicar por cinco las cantidades de los cinco ejercicios anteriores. El precario estado de conservación de algunos de los inmuebles históricos, como los que acogen los estudios de Historia o Medicina, y las graves deficiencias que presentan otros más modernos, como Derecho o Filología, donde los pasillos e incluso las aulas padecen goteras cuando llueve, obligan a tomar medidas con la máxima celeridad.

Una vez superados los años de mayores restricciones económicas por culpa de las crisis encadenadas en los últimos lustros, no se podía aguardar más tiempo para acometer estas obras. Era un clamor entre la comunidad universitaria compostelana y el rectorado, que es el fiel reflejo de ella, también así lo entendió. Afortunadamente, pronto el listado de las instalaciones de la USC lucirán acorde con su prestigio.