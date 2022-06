¿Un país chapucillas?

en españa somos muy dados a autocriticarnos, a proclamar que todo funciona mal y que somos bastante chapucillas. También nos encanta compararnos con otros países en teoría más avanzados y largar algo así como que “en Alemania esto no hubiese pasado” o “en Suecia habrían actuado mucho más rápido”. ¿Qué nos hace ser tan inmisericordes con nosotros mismos y por qué existe tan poco orgullo de país? Vayan ustedes a saber, pero seguramente se trata de una enfermedad que deberíamos empezar a paliar con la ingestión de unas buenas dosis de autoestima. Ayer, poco después del mediodía, varios operarios quedaron atrapados al derrumbarse una estructura que estaban instalando en el escenario donde se desarrollará, la semana que viene, el festival O son do Camiño, y los chascarrillos al respecto tardaron muy pronto en aparecer. Será que los accidentes de este tipo, tan habituales, ocurren solo en nuestro país. Lo más destacable es, sin embargo, que muy pocos minutos después a la zona se habían desplazado ya una decena de ambulancias medicalizadas, los bomberos, varias patrullas policiales, otras tantas cuadrillas de sanitarios y hasta un helicóptero para trasladar lo antes posible a los heridos al hospital. Mientras tanto, en Urgencias del Clínico ya se había activado la alerta, se habían despejado varios quirófanos y todo estaba preparado para actuar de forma coordinada si la situación se tornaba muy grave (al final solo un operario tuvo que ingresar en la UCI). Todo, en suma, funcionó como un reloj. Español, no suizo. ¿Nos daremos cuenta alguna vez de la suerte que tenemos de vivir donde vivimos?