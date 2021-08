Un paraguas para la futura tormenta

DICEN que tras el peor vendaval llega la calma. Después del gran golpe viral que asestó la covid-19 este martes en nuestras residencias, dejando casi 50 contagios en un gigantesco brote que mantiene al centro As Gándaras en vilo, los casos volvieron a descender ayer: desde los 119 hasta los 110 positivos. Aun así, el sube y baja en lo que va de mes se inclina a favor de lo negativo, el aumento de infecciones, que no amaina, no cesa, mientras los grupos infectados hallados en estos espacios crecen conforme se suceden los días de agosto. Ya van tres. Primero 17 en la Val de Monterrei, después 28 en la García Hermanos de Betanzos y, por último, 49 en el geriátrico lucense. Si bien los ancianos tienen vacuna, las cepas han dejado obsoleta la inmunidad tradicional. Hogaño pueden contagiarse aun habiendo completado su pauta, aunque lo normal es que la enfermedad, producto de los anticuerpos, traiga consigo cuadros leves o asintomáticos. Esto, en concreto, pasa con la delta, pero... ¿Qué sucederá cuando llegue otra con mayor carga viral que haga peligrar la salud de los ahora inmunes? Quizás antes de que eso ocurra, cosa imposible de ver venir, sea conveniente sentarse a debatir si empleados y visitantes de estos espacios deberían vacunarse obligatoriamente. Porque el virus entra por la puerta, pero no solo, e igual que ya ha mutado puede volver para cambiar las reglas del juego.