Un parche que no arregla el pinchazo

Tras restar importancia a un paro de transportistas “minoritario” y con “escasa incidencia”, el devenir de la protesta dejó al Gobierno con la misma cara que se le quedó este domingo al Real Madrid tras el cuarto gol del Barça. La retaguardia blanca pensó que la jugada no tendría mayor peligro y quedaría resuelta pronto, después de que Aubameyang arrancase en posición dudosa y el asistente levantase la bandera. Los merengues, confiados en que el árbitro pitase, hicieron lo mismo que Pedro Sánchez: permanecer inmóviles y esperar a que otros –en su caso la UE– resuelvan el entuerto. Pero resulta que el colegiado dejó seguir y el VAR, visto que no había infracción, confirmó el tanto, dejando a los locales noqueados y a sus aficionados con un cabreo de los que hacen época. Un enfado menor, si se compara con el de miles de camioneros que pierden dinero por salir a trabajar debido al alza del combustible y a los que La Moncloa no sólo se niega a recibir, sino que les acusa de “hacer el juego” a Putin. Todo un sin sentido en un Ejecutivo que presume de dialogante, hasta el punto de no tener reparo en sentarse con los independentistas, pero que tiene miedo (o eso parece) a verse las caras con los convocantes de esta huelga, a los que sustituye por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, único interlocutor que considera válido. Este lunes, con el refuerzo en las negociaciones de las ministras de economía y Hacienda – Nadia Calviño y María Jesús Montero–, acordó un plan sin detallar de 500 millones en bonificaciones al gasóleo, pero escapando otra vez de las rebajas fiscales que exige el PP de Feijóo. Los profesionales solicitaron detalle de a cuánto ascenderá la cuantía de las subvenciones, pero desde las altas esferas reiteran en que deberán esperar al Consejo Europeo antes de saber nada más. Una cumbre en la que hay tantas expectativas depositadas que como no se cumplan por la oposición de Alemania, entre otros, a la idea de desacoplar el gas del precio de la luz, corre el riesgo de generar todavía más desilusión. Sería otro mazazo, como el que soportan también los agricultores, los ganaderos o los pescadores, que hoy seguirán tirando la leche o con los barcos amarrados, rezando por aguantar una semana más a ver si Bruselas obra un milagro a falta de medidas a nivel nacional. Sólo parches parciales que no tapan el pinchazo cada vez mayor de la economía.