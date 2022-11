Un paro en el peor momento

A LAS PUERTAS del Black Friday, cerca ya de la campaña navideña, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha convocado un paro indefinido, que empieza hoy mismo, para denunciar que no se está cumpliendo la ley aprobada en agosto que les garantiza que no trabajen a pérdidas. Más allá de sus legítimas reivindicaciones –cada uno defiende lo suyo– la medida de presión llega en el peor momento, justo cuando el comercio y todos los sectores que lo rodean –incluido el propio transporte por carretera– se disponen a hacer un porcentaje importante de la caja que prevén para todo este año, un ejercicio muy complicado, marcado por la disparada inflación, la crisis de la energía y los zarpazos a la economía europea de la guerra terrible de Ucrania. Hay dos datos de especial interés a tener en cuenta para evaluar los efectos no deseados de la protesta convocada: el transporte por carretera mueve en España el 95 % de las mercancías y, aunque algunos expertos auguran que las ventas por el viernes negro y las navidades se contendrán este año, la huelga del sector podría costar en torno a los 600 millones de euros al día, según cálculos hechos por el profesor de OBS Business School Eduardo Irastorza. La plataforma convocante agrupa a autónomos y pequeños empresarios y es, en teoría, minoritaria. No cuenta, de hecho, con representación en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Dicho eso, su fortaleza quedó patente en las protestas del pasado mes de marzo, cuando lograron paralizar el país durante angustiosos días en los que vimos baldas vacías en los supermercados y ganaderos desesperados porque ni la leche podía salir de las granjas ni les llegaban alimentos para sus animales. Fegatramer, la patronal que representa a más de la mitad del transporte de mercancías en Galicia, se ha descolgado del paro y, sin renunciar a exponer las dificultades que atraviesa el sector, reclama más tiempo para comprobar la validez de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. No se respira en Galicia ambiente de huelga en el sector, y se espera que sean pocos los transportistas que hoy secunden un paro que inquieta a las patronales de la distribución y la alimentación, y que no hará otra cosa que complicar la delicada situación económica. No está de más una llamada a la responsabilidad.