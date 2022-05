Un paso adelante en la lucha contra el cáncer con el sello de la USC

CIENCIA. Lo han vuelto a conseguir. Investigadores del CiQUS de la Univerdiad de Santiago acaban de publicar un estudio que abre una nueva vía inmuno-terapéutica en la lucha contra el cáncer. Se trata de un trabajo internacional liderado por Eddy Sotelo, investigador principal del CiQUS, y otros colegas del CIMUS, de la Facultad de Farmacia de la USC y de la Universidad de Uppsala de Suecia. Publicado en la prestigiosa revista Journal for Immunotherapy of Cancer, el estudio demuestra que el bloqueo de receptores A2B de adenosina permite reactivar el sistema inmunitario devolviéndole su efectividad en la lucha frente a tumores. Otro ejemplo más de la excelencia, el talento y los buenos resultados del equipo de científicos que trabaja al amparo de la USC. Con su dedicación no solo aportan al conocimiento sino también a Galicia. Enhorabuena.