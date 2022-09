Un peso en la cabeza, un vacío en el bolsillo

La inflación, ese impuesto que se cuela en todos los hogares de forma inesperada y que derriba sin remisión gobiernos de cualquier signo e ideología, se mantuvo en el mes de agosto en niveles bélicos para las economías familiares y en modo corrosivo para la resistencia numantina que el presidente Pedro Sánchez protagoniza en La Moncloa. En Galicia bajó medio punto, que no está mal, en relación al pasado julio (del 11,5% al 11%), pero supera en la misma mínima diferencia a la registrada en el conjunto de España (10,5 %). La peor noticia de los datos conocidos ayer es, además, que la cesta de productos alimenticios básicos no sólo no descendió, sino que mostró una gran voracidad para devorar los precios, situándose en el 12,4 %. Por no hablar de la vivienda, sector donde los costos se dispararon hasta el 29,2 %. Con todas estas estadísticas se concluye que la vida continúa igual de difícil para todos, muy especialmente para los ciudadanos con menores ingresos, a la vez que se percibe ya que los pronósticos de un otoño económicamente apocalíptico empiezan a cumplirse punto por punto. Y, ante este preocupante panorama, el Gobierno social-comunista todavía anda en busca de la tecla mágica para aliviar el día a día de los españoles. La parte socialista por un lado y la de Unidas-Podemos por el otro. En esta última, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con estos últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, se cargaría todavía de más razones para defender como sea la necesidad de contener los precios en la alimentación. El problema es que no parece saber cómo hacerlo (en realidad, tampoco le tocaría a ella este asunto, pues no se encuentra entre las responsabilidades que asume en el Gobierno) y es posible que a estas alturas hasta empiece a arrepentirse de haberse metido en este lío. Su solución milagrosa de pactar con las grandes distribuidoras un precio mínimo de treinta euros para una bolsa de treinta productos básicos no convence a casi nadie, ni a las grandes cadenas ni al pequeño comercio ni a la mayoría de los partidos ni a los grandes expertos económicos. Responder al alza de precios con su limitación más o menos impuesta (aunque ella lo llame negociación) no suele dar resultados positivos. O el Gobierno acierta con otras medidas o se le acaba el tiempo. Y, a los españoles, el poco bolsillo que les queda.