Un presidente sano, para un Gobierno sano

En la España del siglo XXI todavía hay políticos que tratan de cautivar a los votantes haciéndose los simpáticos. La imagen del candidato besando a niños en los mítines, tomándose selfis a diestro y siniestro con cualquiera que pase por allí, subiéndose a un columpio o bailando con las señoras en fiestas del pulpo o la centolla aún encuentra defensores en la sociedad actual, la de Internet y las nuevas tecnologías. Y sin quitarle importancia al plus que supone tener mucha gracia contando chistes o tocar la guitarra mejor que Paco de Lucía, un gestor encargado de distribuir más de diez mil millones de presupuesto al frente de la Xunta debe exhibir otras cualidades. Por eso, ante los desafíos importantísimos que afrontará Galicia en los próximos dos años que restan a esta legislatura –desde lidiar con la covid, hasta administrar los fondos europeos–, llama la atención que en lo que más se afane la oposición sea en presentar a Alfonso Rueda como una foto en blanco y negro que venga del pasado. Un “perfil gris”, alegan, para atacar la figura del ya mandatario autonómico, al que acusan de llevar trece años en San Caetano y “no tener ansia”. Exhiben BNG y PSdeG como un demérito que el presidente vaya a dar continuidad a las políticas de las que él mismo fue partícipe con Alberto Núñez Feijóo –sólo faltaría que ahora renegase de ellas–, como profundizar en la bajada de impuestos, aumentar los servicios de la sanidad, mejorar la formación profesional o impulsar el Xacobeo, del que, por cierto, es el encargado. Recetas con las que el pontevedrés, única persona junto a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que lleva acudiendo a las reuniones del Consello desde 2009, contribuyó desde sus responsabilidades a cosechar nada menos que cuatro mayorías absolutas consecutivas, que para no generar ilusión, como dicen nacionalistas y socialistas, tampoco está mal. El reto demográfico, la inflación desbocada, la crisis de las materias primas agravada por la guerra en Ucrania o acelerar el desembarco de proyectos industriales, más que de sonrisas y postureo, requieren de experiencia y saber hacer, como Rueda lleva demostrando durante toda su vida. Esfuerzo en los despachos, combinado con una buena dosis de carreras de fondo y etapas ciclistas que contribuyen a mantener sana la mente, el cuerpo... y a partir de ahora también el Gobierno.