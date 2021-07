Un problema con difícil solución

DEMOGRAFÍA En los últimos tiempos está en boca de todo el mundo en nuestro país el término baby boomers popularizado por el ministro José Luis Escrivá, uno de los pocos que se salvaron de la quema, alertando que sobre sus hombros recaerá la principal factura que hay que pagar para garantizar el sistema público de salud. Son los nacidos entre 1960 y hasta 1977, una época de crecimiento económico y despegue de la natalidad. Los impulsos económicos externos y una mejor calidad de vida llevó a los padres de aquella época a aumentar la natalidad produciendo un bum importante que, con el paso de los años y ya en plena transición sirvió para recuperar la calidad. Los baby boomers fueron los que, con sus cotizaciones e impuestos fortalecieron el estado del bienestar y llenaron la hucha de las pensiones hasta que dos crisis consecutivas las vaciaron creando un problema tan grave como difícil de solucionar.

El panorama que este grupo de españoles, especialmente los gallegos, tiene detrás es desolador: si continúa el crecimiento demográfico actual en apenas cuatro décadas la edad media en nuestra comunidad se situaría en los 65 años y, por mucho que equiparen la real con la legal para jubilarse, no hay posibilidad de mantener las pensiones. Las medidas de fomento de la natalidad no fun- cionan y, por tanto, habrá que ir preparándose para lo peor. Que no es poco.