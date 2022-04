Un pueblo hermano que lucha por vivir

No golpean con quijadas en Ucrania, las tropas rusas lo hacen con fusiles y bombas. Sin cesar, como el insistente ataque de Caín sobre Abel, numerosos militares adiestrados por Moscú matan a demasiados civiles ucranianos ante la rabia de Kiev. Para Rusia, al menos según Vladímir Putin, el país que preside Volodímir Zelenski es su “pueblo hermano”. A falta de saber si ha sido por celos, como recoge el relato bíblico que se centra en los dos primeros hijos de Adán y Eva, sí se desprende la misma sensación: la violencia contra el inocente. Ucrania es ese “pueblo” al que Rusia no deja de hostigar, robándole cualquier atisbo de esperanza para que deje de ser el “hermano” que no quiere; para que acabe siendo su nuevo títere con el tiempo, como hoy lo son Bielorrusia y Aleksandr Lukashenko. Quizá esa clase de hermandad sea la que gusta al número uno del Kremlin --la del sumiso, el que no protesta, fiel como un perro aun en tiempos famélicos y característicamente inferior para no arrojar sombra alguna sobre el zar-- pero se encontró a una nación valiente, decidida, sin miedo a luchar por su libertad y con la única certeza de que solo se rendirá cuando nadie quede en pie. Tiene razón el ex espía de la KGB al afirmar que su invasión es una “tragedia”, pero miente al añadir que era “inevitable”. Lo único que no se puede esquivar en esta vida es la muerte, esa que ahora siembra.