Un ranquin para enamorarse de Galicia

LLEVA GALICIA DÉCADAS consolidando una imagen distinta de lo habitual en la España de playa y sol. Un turismo verde, sostenible y de calidad que floreció al amparo de un Camino de Santiago convertido en atractiva alternativa. Esta pandemia frenó en seco el despegue de un sector que supone el 10% del PIB gallego y con capacidad para generar más de 71.000 empleos. El objetivo es recuperarlo. Nuestra comunidad juega con la ventaja de que durante esta larga travesía supo mantener a raya el coronavirus situándose siempre entre las autonomías con mejor situación epidemiológica y con un proceso de vacunación rápida y eficaz. Por eso la Xunta hizo suyo el lema de Galicia. Destino Seguro para que peregrinos y turistas vuelvan a nuestra tierra con iniciativas destacadas como ese seguro COVID para todos aquellos que se desplacen a nuestra comunidad en este doble Año Santo. Sabemos que es un esfuerzo ímprobo, debido a las limitaciones de vuelos que aún mantienen las compañías aéreas, pero a buen seguro acabará dando sus frutos.

Para facilitar a nuestros lectores, y a quienes nos visiten, un mejor conocimiento sobre esta tierra, EL CORREO publica por noveno año consecutivo su ranquin de los 143 lugares que no pueden perderse, una iniciativa inédita en la prensa de este país con el objetivo de, como se dice en este suplemento, sacar a relucir la inmensa belleza de nuestro patrimonio, un auténtica tesoro de cuyas piezas más preciadas damos cuenta en estas páginas para coleccionistas.

Se sabe que Galicia cuenta con 863 playas, 6 parques naturales y un amplio abanico de monumentos naturales entre los que figuran esas joyas de la corona que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por eso la tarea de elaborar esta lista quedó en manos de una serie de expertos y muchos internautas y lectores. Ellos fueron los que decidieron que la Catedral de Santiago, las Cíes y el casco histórico de Compostela se encaramen en el imaginario podio de lugares más bellos respaldados por la Torre de Hércules o la Muralla de Lugo, de los Cañones del Sil o de la praza do Obradoiro, del conjunto del Camino de Santiago, praia das Catedrais, de Combarro o de las Fraguas do Eume, que todo el mundo conoce. Pero entre los 143 lugares de la lista, o los 261 que recibieron algún voto, hay muchos espacios para descubrir que son menos conocidos pero, a buen seguro, no nos dejarán indiferentes. Galicia ya no es aquel “país verde e neboento” y esta selección completa el caleidoscopio de una tierra multicolor que nunca dejará de sorprendernos. Y que siempre enamora.