Un regreso que es de justicia

Aunque no se sentará en el banquillo de los acusados delante de un tribunal, Juan Carlos I ya está sentenciado por una parte de la sociedad en relación a sus conductas, cuanto menos poco ejemplares, sobre el pago de impuestos o sus aventuras amorosas fuera del matrimonio. Desde la política, antes incluso de que saliese a la luz ningún escándalo, su figura también tenía ya un claro veredicto de culpabilidad entre los partidos nacionalistas e independentistas y otros, como Podemos, que se declaran abiertamente republicanos. Porque al margen de si el monarca cobró o no comisiones a cambio de interceder por determinados contratos, algo en ningún caso defendible, lo que persiguen los Junts per Cat, Bildu o ERC de turno no es depurar responsabilidades sino, como reconocen abiertamente, un cambio de régimen. Volar por los aires la herencia de una Transición modélica, que llevó a España de una dictadura a una democracia plena en sólo unos meses, para explorar un camino incierto. Aquellos que se saltaron la ley declarando la independencia de Cataluña, siendo condenados en un proceso con todas las garantías, son ahora los que exigen con más vehemencia explicaciones y la asunción de responsabilidades. Quienes empujaron a miles de empresas y ciudadanos a abandonar su tierra por temor a la deriva secesionista, pretenden impedir al padre de Felipe VI que vuelva a su país de visita. El caso es no dejar que la realidad estropee un discurso que piensan que les favorece. El mismo ejercicio del que hizo gala este martes el diputado del BNG, Néstor Rego, cuando afirmó que “el Borbón fugado no es bienvenido en Galicia”. Y es que ni está huido, pues su marcha a Abu Dabi fue voluntaria y siempre se puso a disposición de cualquier requerimiento, ni se va a topar con resistencia durante su estancia en Sanxenxo, donde el alcalde, Telmo Martín, anticipa que lo recibirían con los brazos abiertos. “Estamos encantados”, dijo el regidor popular del paraíso de las Rías Baixas, donde el emérito se encuentra siempre como un rey. Con sus luces y sus sombras, que las tiene, su trayectoria es opinable. Gustará más o menos, pero en lo que no hay discusión es que no pesa sobre él ninguna causa pendiente y está en su derecho a entrar y salir cuando le de la real gana. Su regreso, en resumen, es una cuestión de justicia.