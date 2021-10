Un relevo lógico y que da la talla

FACENDA. Poco amigo de improvisar, menos aún con las cosas de comer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, optó finalmente por buscar al sustituto del repentinamente fallecido Valeriano Martínez en la propia Consellería de Facenda, que se reivindica una vez más como una excepcional cantera. El encargado de recoger el testigo del hasta ahora arquitecto de las cuentas autonómicas será Miguel Corgos, un coruñés de 1971, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales que acumula además dilatada experiencia en la Administración gallega, pues ejerce de director xeral de Orzamentos desde 2009. De perfil técnico, como sus antecesores en el puesto, no sólo conoce a la perfección el departamento, sino que es uno de los cerebros de los presupuestos de 2022 que se van a aprobar mañana, pues en ellos trabajó a fondo durante muchas horas mano a mano con su predecesor. Lo apretado del calendario, pues el documento debe ser presentado en el Parlamento antes del día 20 de este mes, apuntaba a que el de Os Peares no iría muy lejos para encontrar al nuevo responsable de la cartera, como así fue. El reto que tiene ahora por delante Corgos no es pequeño, pues además de las tareas propias de su cartera debe cubrir el importante vacío a nivel personal que deja su anterior responsable. Un desafío de altura pera un perfil que, sin duda, también da la talla.