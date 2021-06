Un revés de la vida acaba en tragedia

desahucio Del sobresalto por lo que se consideró en principio como el simple incendio de un piso en Sigüeiro (Oroso) con resultado de una mujer sexagenaria muerta y su hijo de 37 años de edad ingresado en un centro hospitalario se pasó a la conmoción tras empezar a aflorar más detalles del trágico siniestro. Los datos que trascendieron con posterioridad reflejan un drama de una familia que iba a ser desahuciada una hora después de registrarse el fuego, pese a que los servicios sociales de este concello coruñés limítrofe con el de Santiago no tenían constancia de la situación. Madre e hijo, oriundos pero radicados en la capital orosana desde hace años, no trasladaron sus problemas a ninguna autoridad. Ahora el foco de la investigación criminalística está situado sobre el hombre, custodiado porque salió con vida del piso en llamas, ya que, al parecer, el incendio fue provocado y la madre todavía no se sabe si pereció antes o a consecuencia de las llamas. A la espera de que la Guardia Civil y el estudio anatómico forense arrojen más luz sobre el caso, vuelven a la memoria los dramas vitales que implican las crisis económicas para quienes se quedan sin recursos ni siquiera para hacer frente al pago de la vivienda. En Sigüeiro, madre e hijo, sufrieron un revés de la vida en silencio. Si a la muerte hay que sumar un matricidio está claro que hay que tener resortes para adelantarse al desenlace.