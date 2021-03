Un solidario ángel de la guarda que cuida de personas sin recursos

EJEMPLAR Dice el refrán que el hábito no hace al monje. Quizás sea verdad que no a todos los que llevan túnica debemos asociarlos a la espiritualidad ni a la solidaridad. Pero hay seres anónimos con hábito que son realmente ejemplares. De Otilia, nuestra protagonista de hoy, solo sabemos el nombre, que es monja, gallega, tiene 85 años y que todos los días recorre la ciudad de Ourense para ayudar a los desfavorecidos, aunque solo sea con una barra de pan. Muchos la esperan ya que saben que en ella van a encontrar el consuelo que les niega una sociedad en la que hay demasiadas personas, con hábito o sin él, que no piensan en los demás. Afortunadamente Otilia forma parte de ese batallón de ángeles de la guarda, que haberlos haylos en Galicia, siempre dispuestos a ayudar y cuidar a esos semejantes que peor lo pasan. Sin pedir nada a cambio. Tienen nuestro reconocimiento.