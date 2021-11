CUANDO EL PARTIDO POPULAR pierde el control tiene tendencias a la autodestrucción. La situación más grave quizás haya sido el haber dejado medrar, cual hiedra, a siniestros personajes asociados a un sistema corrupto que provocaron un grave problema de credibilidad en un sólido partido de gobierno, como reconocen en las principales instituciones comunitarias. Es incuestionable que los españoles eligieron a los populares para sacar al país de sendas crisis económicas. Primero a José María Aznar y después a Mariano Rajoy. Ellos cumplieron el objetivo pero fueron incapaces de continuar, en tiempo de bonanza, por razones externas pero que se pueden relacionar con la ya citada tendencia a la autodestrucción. Ahora, en la oposición y con el viento de las encuestas soplando a favor, vuelven a fagocitarse a cuenta del verso libre que representa Isabel Díaz Ayuso. Fue similar al caso Esperanza Aguirre, origen de grandes éxitos pero también de muchos males del PP. Tiene razones de sobra la actual presidenta madrileña en su pretensión de liderar al partido en su comunidad. Lo hacen todos los barones que gobiernan y los que aspiran a hacerlo y no se les cuestiona. Pero a ella sí y desde fuera fácil es interpretar que se trata de un problema de egos con dos intrigadores, Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez agitando el árbol de la discordia y empeñados en una partida embarrada en la que todos van a perder; el PP el primero. Decía ayer Pablo Casado que son “un equipo y una orquesta afinada y no un talent show de megalomanías”, en clara alusión a Díaz Ayuso. El enfrentamiento que mantienen está poniendo en riesgo su futuro y entre los populares andaluces no gustó nada que el congreso, que debería ser punto de arranque de una campaña para volver a ganar en esa autonomía, se convirtió en un campo de batalla en el que los responsables madrileños exteriorizaron sus diferencias. Nada se habló, de Despeñaperros para arriba, del proyecto de Juan Manuel Moreno y en esa tierra saben de lo que hablan. Dijo Casado que “el camino a La Moncloa pasa por San Telmo (sede del Gobierno andaluz) y Sánchez también lo piensa”. Claro que están muy atentos en el PSOE: la pelea soterrada entre Susana Díaz y Pedro Sánchez dividió al socialismo y les alejó de la Junta después de tres décadas. Los populares madrileños deberían peregrinar a Galicia y postrarse ante Alberto Núñez Feijóo para que les explique su fórmula. Es muy sencilla, por aquí se le llama sentidiño: un partido unido, sólido, responsable y sin megalómanos. Cuatro mayorías absolutas le avalan.