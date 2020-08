polémica. Algo no funciona bien cuando en un país avanzado, la tercera potencia económica de la UE, los vecinos de edificios, chalés y urbanizaciones residenciales se tienen que convertir en una especie de policía de barrio que inspeccione las calles día y noche para evitar perder sus casas tras la invasión de un desconocido. Algo no marcha cuando la ley no puede ofrecer una solución eficaz y eficiente a trabajadores que pagan puntualmente sus facturas, sus hipotecas y sus impuestos que se ven amenazados de quedarse sin techo y con lo puesto porque al volver de la oficina o de hacer la compra se encuentran con que un intruso los echó de su propio hogar. Y algo no carbura en España cuando, además, existen profesionales que tras ser desalojados de una vivienda en favor de sus legítimos propietarios siguen campando a sus anchas y no tardan muchos días en volver a saltar otro muro, como vemos estos días en A Coruña y Oleiros. Porque una cosa es el derecho a disponer de una vivienda digna donde poder alojarse, para lo cual el Estado dispone de mecanismos legales y perfectamente regulados, y otra muy distinta tomarse la justicia por su mano y aplicar la ley del más fuerte. Un camino incierto y muy peligroso para la sociedad que antes o después dará algún disgusto. El bum de los asaltos no es ninguna broma. Es un tema serio que okupa y preocupa.