Un tipo digno en un mar de indecencia

La invasión de Ucrania por parte de Rusia nos ha dejado ya un largo rosario de imágenes impactantes sobre lo que significan las guerras. Cadáveres por las aceras, edificios destruidos, ancianos con la mirada perdida que vagan por las calles sin saber dónde ir y riadas de ciudadanos indefensos que intentan huir, con sus bebés en brazos, hacia algún lugar seguro. Pero entre esas imágenes, siempre impregnadas de desolación, a veces sobresalen algunas que nos ayudan a reconciliarnos con la humanidad aun cuando el mundo parece haberse vuelto loco. Así, entre tanta indignidad hemos visto también a cientos de familias polacas esperando en la frontera la llegada de refugiados para acogerlos en sus casas, a ejércitos de salvación repartiendo cuencos de sopa entre los niños y a decenas de héroes anónimos que han salido a las calles para luchar, casi a cuerpo descubierto, contra un enemigo infinitamente más fuerte. Y también hemos visto a líderes políticos, como el propio presidente ucraniano, que no han huido como ratas mientras el pueblo llano muere de frío en las calles o busca refugio en pasadizos subterráneos. Volodymyr Zelenski, por el momento, está dando una enorme lección de dignidad a infinidad de gobernantes cobardes y mezquinos que tienden a poner los pies en polvorosa en cuanto las cosas se ponen feas y temen por su vida o por su libertad. La historia está llena de casos sobre individuos de esa calaña. Hitler, después de mandar a la muerte a millones de compatriotas y de convertir Europa en un inmenso cementerio, se encerró como un vil topo en un inmueble acorazado en cuanto le informaron del implacable avance hacia Berlín de las tropas rusas, aunque esa cobarde acción no le impidió ordenar a niños de apenas 14 años y a ancianos renqueantes que se dejasen la vida defendiendo la capital. Luego, antes de ser apresado por los camaradas de Stalin, se suicidó. Otros muchos sátrapas por el estilo actuaron de una forma similar, pero hoy toca destacar el valor y el patriotismo del pueblo ucraniano y de su presidente, quien, como bien resaltó Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la UE, “no es el tipo de líder que sale escondido en un coche”. Que cada cual piense en quien le parezca. Mientras tanto, brindemos por la lección de dignidad que está dando Zelensky al no abandonar el barco a la primera de cambio, como corresponde a cualquier gobernante decente. Esos que tanto escasean.